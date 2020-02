Un jolly che potrebbe far molto comodo alla Fiorentina

Il tuttocampista del Milan, Giacomo Bonaventura, è in scadenza di contratto a giugno e i rossoneri, come riporta MilanLive.it, non stanno dando alcun segnale di rinnovo e, salvo imprevisti, non lo daranno. La Fiorentina è interessata al calciatore, che sarebbe utile sia nel ruolo di mezz’ala, sia in un tridente offensivo ma anche come trequartista. Il colpo sarebbe in pieno stile Pradè: calciatore blasonato, a basso prezzo e dallo spessore umano non indifferente. Staremo a vedere se i viola affonderanno il colpo in questi mesi per il marchigiano classe 1989.