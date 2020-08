Il jolly che può far comodo alla Fiorentina

La stagione di Lorenzo Venuti è stata in linea con le aspettative: qualche volta è partito titolare, ha messo insieme diversi spezzoni di partite e si è fatto trovare pronto nonostante le indiscusse titolarità di Lirola, Dalbert ma anche dei difensori centrali.

L’ex Lecce è un vero e proprio jolly, capace di giocare sia sulle fasce ma anche all’occorrenza come interno nei tre dietro. Questa sua caratteristica lo rende utile alla Fiorentina, che non avendo le coppe e puntando su un blocco difensivo destinato a non variare, può servirsi del venticinquenne di Montevarchi come alternativa.

Il contratto fino al 2023 tiene al sicuro tutte le parti in causa ma Lollo si è meritato la conferma sul campo: un tifoso viola che può far ancora comodo a Iachini.