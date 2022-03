“Un k.o. tra i più beffardi di sempre ma la Fiorentina ora ha un orizzonte. Finalmente abbiamo riscoperto la gioia di tifare”

Editoriale su Repubblica da parte di Stefano Cappellini, che parla della sofferenza viola ma anche di un orizzonte schiarito:

“Alzi la mano chi ha avuto il coraggio di riguardare anche una sola immagine della partita, quella lì, ovvio. Troppa sofferenza. È entrata di diritto tra le più beffarde e dolorose di sempre, come la finale di andata di Coppa Uefa ‘90 sempre contro di loro, il rovescio nel recupero con la Roma nel 1998 (eravamo primi in classifica a punteggio pieno…), l’ottavo di Champions con il Bayern Monaco del 2010…

… Questi sei mesi di stagione hanno dimostrato che la Fiorentina non parte più battuta contro nessuno: ha sconfitto tre volte su tre l’Atalanta, ha battuto Milan in campionato e Napoli in Coppa, ha preso a pallonate l’Inter per 45 minuti prima di cedere alla superiorità della rosa avversaria, e con la Juve abbiamo perso due volte solo all’ultimo respiro, una volta a Torino senza aver rischiato nulla prima dell’espulsione di Milenkovic e un’altra segnandoci da soli. Pazienza. Abbiamo riscoperto la gioia di tifare e di vedere le partite, finalmente si vede un orizzonte. Ora con il Verona c’è un’occasione da non sprecare. Godiamocela fino in fondo, quest’annata, è ancora tutta da scrivere”.