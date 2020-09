Un Keita in più da sfoderare contro la Fiorentina

Prima giornata alla Sampdoria per Keita Balde. Il nuovo acquisto blucerchiato ha ultimato questa mattina le visite mediche e sta per apporre la firma al nuovo contratto che lo legherà al club genovese. Da domani sarà a disposizione del tecnico Claudio Ranieri che, molto probabilmente, lo convocherà già per il match di venerdì prossimo contro la Fiorentina.

Per Keita si tratta di un ritorno in Italia visto che era già stato qua dal 2013 al 2017 con la Lazio e nella stagione 2018-19 con l’Inter.