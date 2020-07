Un Lirola che fa discutere: qual è il suo reale valore?

Tra le diverse delusioni della Fiorentina di questa stagione, una delle maggiori è sicuramente Pol Lirola. Sbarcato in riva all’Arno per 13 milioni di euro con la quasi certezza di aver finalmente risolto l’annoso problema del terzino destro, l’ex Sassuolo non ha rispettato le aspettative. E adesso, nonostante tutti avessero avallato il suo acquisto, in molti cominciano ad avere dei dubbi. Lo spagnolo ha probabilmente pagato il fatto di non giocare in una difesa a quattro, ma è un’attenuante che non può giustificare al 100% le sue prestazioni.

La stagione di Lirola è stata un continuo di alti (pochi) e bassi (tanti). Prima l’inizio difficile con Montella, poi una parvenza di svolta con l’arrivo di Iachini e il gol-vittoria contro l’Atalanta in Coppa Italia che sembrava potesse svoltare la sua stagione. Al ritorno in campo dopo il lockdown, l’ex Sassuolo è tornato nuovamente indietro e le sue prestazioni al di sotto delle aspettative. Il suo futuro in riva all’Arno, però, non è a rischio almeno di un’offerta irrinunciabile. Con l’arrivo di un nuovo tecnico, il ritorno alla difesa a quattro e un’identità di gioco ben precisa, Lirola non avrebbe più scuse per dimostrare il suo valore. In caso contrario, definire il suo acquisto un fallimento non sarebbe più un’eresia.