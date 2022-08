Un lungo contratto per Barak. La Fiorentina pronta a puntare forte sul ceco: i dettagli

Ormai è questione di ore. Antonin Barak sposerà il progetto della Fiorentina e diventerà un nuovo giocatore viola mettendosi a disposizione di Vincenzo Italiano già dalla sfida col Napoli.

Emergono nuovi dettagli sull’accordo tra la Fiorentina ed il ceco classe ’94. Barak firmerà fino al 2027, in caso di riscatto, come riporta su Twitter Niccolò Ceccarini. Trasferimento che prevede 1.5 di prestito oneroso, 8.5 di riscatto che può diventare obbligatorio a determinate condizioni (almeno il 50% di partite giocate in stagione dal calciatore) + 2 milioni di bonus. Domani mattina il giocatore mancino effettuerà le visite mediche a Firenze propedeutiche alla firma sul contratto, quindi sarà ufficialmente un centrocampista gigliato.