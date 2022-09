Un lungo e pesante elenco di indisponibili: Un fattore che sta condizionando la Fiorentina

Un elenco lungo e con nomi pesanti all’interno: sono diversi gli assenti in casa Fiorentina, un fattore che ha condizionato e condizionerà anche in futuro questa squadra.

L’ultimo nome ad essersi aggiunto tra gli indisponibili è quello del brasiliano Dodô (lesione muscolare al polpaccio di grado moderato), ma prima di lui aveva dovuto alzare bandiera bianca il centrale Milenkovic.

Da tempo ormai non si vedono Duncan, ma soprattutto Gonzalez che ha fatto la sua ultima apparizione in Twente-Fiorentina andata in scena il 25 agosto scorso. Senza l’argentino viene meno una bella dote di fantasia là davanti.