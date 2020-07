Un lusso tra i pali… ma perchè nessuno aveva considerato Terracciano?

Un lusso. Avere un secondo portiere come Pietro Terracciano è da considerarsi un lusso. Perché nelle ultime tre uscite da titolare, con Dragowski ai box per infortunio, il portiere di San Felice a Cancello ha ben figurato dimostrandosi solido e preparato alle ardue sfide della Serie A.

Terracciano, arrivato a Firenze in prestito nel Gennaio 2019 dall’Empoli, stupisce anche perché mentre Dragowski cresceva tra le mura del Castellani, il numero ventitre campano stava in panchina al cospetto di Alban Lafont.

Il giovane portierino francese, infatti, ha passato momenti non certo felici tra la fine di Pioli e l’inizio di Montella, quindi perché non scommettere su Terracciano? Pioli lo utilizzò per le sfide di marzo contro Lazio e Cagliari, ma poi niente più.

I dubbi che sorgono sono tanti anche perché alla luce della voglia di giocare e della sicurezza trasmessa da Terracciano, qualche occasione in più se la sarebbe meritata.