Un lutto colpisce la famiglia di Amrabat

Un lutto ha colpito la famiglia del centrocampista della Fiorentina, Sofyan Amrabat: nella mattina di ieri è morto lo zio del calciatore che vive in Germania. Per oggi invece nella Moschea di Dusseldorf è previsto il funerale.

Una notizia certamente brutta per lui, in un momento in cui invece le cose stavano andando per il meglio. Amrabat è stato indubbiamente protagonista di un grandissimo Mondiale e ora è al centro di tante voci di mercato.

Ad inizio 2023 è previsto il suo ritorno a Firenze dopo un periodo di riposo a seguito della sua partecipazione alla kermesse mondiale.