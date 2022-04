Un maggio intenso: La corsa all’Europa e…sugli avversari

Ancora 360’, i più bollenti della stagione, e poi la Fiorentina capirà se davvero riuscirà a coronare quel sogno chiamato Europa cullato durante tutto l’anno. La prima tappa di un maggio mai così intenso sarà San Siro, stadio diventato di recente ostile ma che già in questo campionato ha visto Biraghi e compagni esaltarsi nell’1-1 ottenuto a marzo contro l’Inter. Nella stessa giornata le altre pretendenti alla zona Europa League avranno però impegni sulla carta più abbordabili: l’Atalanta (dieto ai viola di un punto ma in svantaggio negli scontri diretti) ospiterà a Bergamo la Salernitana che tuttavia attraversa un grande momento di forma, mentre le due romane se la vedranno con Bologna (la Roma, in casa) e Spezia (la Lazio, al Picco).

Ma quello di domenica per la Fiorentina sarà soltanto il primo di tre big match che porteranno i viola all’epilogo della stagione: già lunedì 8 maggio la formazione di Italiano sarà chiamata ad ospitare al Franchi proprio la Roma (scontro diretto e sfida più importante del lotto di gare finali), coi giallorossi che saranno reduci dalla semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester. A riportarlo è La Nazione.