Un mal di pancia di cui la Fiorentina non ha bisogno: Lirola già con la testa altrove e il rimpianto di un terzino destro che ancora non c’è

Nella testa di Pol Lirola il desiderio di tornare alla Fiorentina non c’è mai stato e molto probabilmente mai ci sarà. Il Marsiglia lo ha stregato, lo ha detto e ripetuto più volte. Anche di recente, quando il terzino destro ha pubblicato una storia su Instagram nel quale si diceva pronto per la nuova stagione in Francia. Di fatto però c’è un diritto di riscatto del Marsiglia ancora non esercitato, che avrà validità fino al 30 giugno. Costo: 12 milioni, troppi per la società francese, almeno fino a qualche settimana fa. Perché adesso sembra che il club della Provenza sia di nuovo vicino a Lirola, magari convincendo la Fiorentina a lasciarlo andare, arrivando alla cifra pattuita ma inserendo dei bonus.

Da parte sua dicevamo, il desiderio è sempre stato quello di tornare in Francia e adesso il suo futuro sembra poter essere davvero lì. Dal canto suo la Fiorentina sperava di poterlo giudicare a Moena, visto anche l’investimento fatto su di lui qualche anno fa. Gattuso avrebbe potuto convincerlo, poi il caos e anche l’ultimo barlume di convinzione dello spagnolo potrebbe essere definitivamente sparito.

Tenere un giocatore controvoglia ha poco senso e a Firenze, ultimamente, ne sappiamo qualcosa. Di lui con la maglia viola rimarrà con tutta probabilità il rimpianto di non aver visto sbocciare quel tanto desiderato terzino destro che a Firenze mancava da tanto tempo. E che continua a mancare. Quello che è certo e che a questa Fiorentina adesso, non servono mal di pancia.