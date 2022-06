Un mercato di fantasia, esperienza e coraggio: E’ caccia ai parametri zero

Un mercato fatto di fantasia, coraggio ed esperimenti. Ma anche d’esperienza, come impone il ritorno sulla scena europea che vedrà protagonista la Fiorentina dal 18 agosto. Come scrive il Corriere dello Sport, le risorse economiche in vista della prossima sessione in casa viola non sono illimitate (degli introiti derivati dalle maxi cessioni di Chiesa e Vlahovic sono rimasti in dote circa 50 milioni di euro, spendibili nell’arco dei prossimi anni) ed è per questo che nel dosare al meglio i mezzi a disposizione sarà importante setacciare quanto di conveniente la Serie A e non solo offriranno.

A partire dai calciatori che sono prossimi allo svincolo, prospetti quasi sempre più “aggredibili” (di fronte a una buona proposta di contratto) e con nel proprio pedigree quel bagaglio di conoscenze che sono ormai basilari in campo internazionale.