Un mercato in due fasi: La Fiorentina non ha fretta. La relativa tranquillità della società per Amrabat

Come sarà il mercato della Fiorentina a gennaio? Al di là di contatti già avviati e di sondaggi fatti, sarà a due fasi e nella prima più facilmente vedremo cessioni rispetto ad acquisti.

La priorità è quella di accontentare gli scontenti e piazzarli altrove, a cominciare da Zurkowski, che tra l’altro ha anche tante richieste. Stessa fine dovrebbero farla anche Maleh e l'”eroe di dicembre”, Benassi. Gollini è un caso da maneggiare con cura, ma da quello che si può capire alla fine i viola dovrebbero continuare con lui e Terracciano a contendersi il posto da titolare tra i pali.

E Amrabat? Che sia uno degli uomini del momento è un fatto sotto gli occhi di tutti. La Fiorentina è (relativamente) tranquilla su questo fronte. Il contratto fino al 2024 con opzione per arrivare al 2025 c’è, così come ci sarà più avanti la volontà di incontrare il suo procuratore per parlare di allungamento della scadenza e di nuovo accordo. Ma in Inghilterra si spinge molto verso questo giocatore: non passa giorno senza che venga sottolineato il fatto che Klopp del Liverpool stravede per lui e più volte si è sottolineato il fatto di un avvenuto incontro tra il manager dei Reds e l’agente del calciatore.

Passata questa prima fase poi ci potranno essere anche delle entrate, degli aggiustamenti e dei completamenti della rosa. In casa viola del resto si parte da una considerazione: i primi veri rinforzi saranno Castrovilli, Gonzalez e poi Sottil. Giusto o non giusto questo ragionamento, dobbiamo semplicemente prenderne atto.