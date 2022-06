Un mercato nel segno di Italiano: le richieste dell’allenatore e la volontà di Barone e Pradè di accontentarlo

Un mercato nel segno di Vincenzo Italiano. Nel giorno dell’anniversario del suo arrivo alla Fiorentina, il Corriere dello Sport si concentra sulle mosse della Fiorentina e su quanto queste siano dettate dalla volontà dell’allenatore. Il tecnico sta condividendo con la società tutte le strategie di mercato, a partire dai nomi in dirittura d’arrivo di Mandragora e Jovic.

Il primo per sostituire Torreira, il secondo al posto di Piatek e magari anche Dodô per raccogliere l’eredità di Odriozola. Barone e Pradè stanno cercando di accontentare Italiano, consapevoli che in questo modo ci sono alte possibilità di vedere una bella Fiorentina anche l’anno prossimo.

Italiano ha avuto voce in capitolo anche per la difesa, chiedendo un centrale di spessore. Senesi è in cima alla lista del tecnico, che comunque non ha dimenticato Martinez Quarta e ha voglia di rimetterlo al centro del progetto. Bajrami è un’altra idea, seppur difficile vista la resistenza dell’allenatore dell’Empoli Zanetti. Una cosa però è certa: in questo mercato, la maggior parte degli acquisti porteranno la firma di Vincenzo Italiano.