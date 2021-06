Un mercato totalmente da ripensare

Oliveira, Guedes, Gonzalez e altri ancora. La Fiorentina i suoi passi sul mercato li aveva fatti. Passi infruttuosi e che hanno poi portato a frizioni crescenti proprio con Gattuso.

Giornate di lavoro che a questo punto risultano perse, buttate via, anche perché ora ci sarà da ripensare in toto al mercato viola, a cominciare da chi sarà il tecnico della squadra in questa stagione.

Le linee guida stabilite dalla dirigenza e da Gattuso erano chiare: quattro titolari da acquistare, un difensore, un centrocampista e due esterni. Più alcune alternative. Adesso andranno ripensate.

Senza contare che tutto era già stato apparecchiato per un accordo con Ribery (cosa che non è detto che succeda lo stesso, indipendentemente da chi sarà il tecnico del futuro).