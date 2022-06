Un mese di Agosto mai così pieno e importante per la Fiorentina. Si giocano le prime quattro di campionato e… il destino europeo

Questo venerdì è stato sorteggiato l’intero calendario della Serie A 2022/2023, un evento avvenuto in netto anticipo rispetto alle stagioni passate. Questo perché il campionato comincerà qualche settimana prima; in particolare, per la Fiorentina il primo impegno è datato 13 agosto, in casa contro la neopromossa Cremonese. Stavolta, però, non è solo una delle poche partite del mese, anzi.

Il precoce inizio della Serie A fa sì che gli incontri giocati ad agosto siano addirittura quattro. Dopo i grigiorossi, la Fiorentina si troverà contro nella seconda giornata, prevista per il 21 agosto, l’Empoli al Castellani. Successivamente, ospiterà il Napoli nel primo “big match” (28 agosto) e andrà in trasferta alla Dacia Arena di Udine per il primo turno infrasettimanale del campionato (31 agosto). Il primo impegno di settembre sarà Fiorentina–Juventus.

È evidente che le sorprese, per la Viola, non siano finite. E per la prima volta dopo tre stagioni, non ci sarà il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia da giocare, essendo la Fiorentina rientrata nelle prime otto classificate della Serie A. Il 18 e il 25 agosto, ci sarà la duplice sfida, andata e ritorno, dei play-off di UEFA Conference League; l’avversaria sarà resa nota il 2 agosto dall’urna di Nyon. In mezzo alle due partite europee, il derby toscano.

Sarà una stagione completamente diversa dal solito, soprattutto per l’introduzione dei Mondiali in inverno, tra novembre e dicembre. In questo contesto del tutto inedito, la Fiorentina deve prendere consapevolezza del fatto che si gioca fin da subito traguardi molto importanti. Tolti i quattro impegni di campionato, che nel complesso si rivelano piuttosto fattibili, c’è in ballo la Conference League, il definitivo coronamento della stagione appena trascorsa.

Dal 13 agosto al 4 settembre, dunque in ventidue giorni, ci saranno in totale sette partite da giocare. Per quest’anno, diventa vietato sbagliare anche lo sprint iniziale per non compromettere una stagione che sancirebbe il ritorno in Europa. È fondamentale giocare d’anticipo sulla preparazione, parlando sia di mercato che di condizione fisica.