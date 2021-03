Un Milan coraggioso acciuffa il pari in extremis ad Old Trafford. Per Pioli decisivo Kjaer nel finale

Si è appena concluso il match d’Europa League tra Manchester United e Milan. Pioli acciuffa il pareggio nel finale e mantiene vive le speranze del passaggio ai quarti di finale in vista della gara di ritorno. I rossoneri erano partiti forte, passando in vantaggio grazie ad una bella conclusione del solito Kessie. Il Var però ferma tutto per un tocco di mano dell’ivoriano. Nella ripresa Solskjaer mette in campo l’ex Atalanta Amad Diallo che dopo appena cinque minuti dal suo ingresso in campo porta in vantaggio i Red Devils. Nel finale il Milan non ci sta, e acciuffa il pareggio grazie alla rete di Kjaer. Qualificazione ovviamente ancora aperta. Si deciderà tutto nella gara di San Siro. Di seguito i risultati maturato sugli altri campi.

AJAX-YOUNG BOYS 3-0

DINAMO KIEV-VILLARREAL 0-2

SLAVIA PRAGA-RANGERS 1-1