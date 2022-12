Un MILIONE di volte grazie: Il Mondiale porta soldi nelle casse della Fiorentina. Ecco perché

Non è un tesoro, né un tesoretto, ma il Mondiale porta comunque soldi nelle casse della Fiorentina. Se Amrabat e il suo Marocco dovessero accedere alla finale, sarebbero 990 mila i dollari (circa 940 mila euro) che verrebbero elargiti dalla Fifa al club viola.

Il bonus è stato maturato grazie ai giocatori viola (in tutto nove, più della metà dei quali sono ormai ex gigliati) che dal 2020 hanno preso parte prima alle qualificazioni e poi sono stati convocati dalle proprie Nazionali per la Coppa del Mondo vera e propria.

Sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo che la parte del leone l’ha fatta proprio Amrabat con almeno 330 mila dollari di bonus che potrebbero diventare 340 mila in caso di finale (ovvero o 312 mila e 322 mila euro), seguito da Milenkovic con 180mila e da Pezzella con una cifra che oscilla tra i 107mila e i 110mila dollari (a seconda se il centrale si qualificherà per la partitissima del 18 dicembre).