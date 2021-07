Un misero grazie per Borja Valero e Ribery: Una Fiorentina che si entusiasma per undici gru, ma che non “pesa” il valore dei giocatori. Manca invece un “interprete” dei sentimenti di una città

Il calcio è un mix inebriante di calcoli e fantasia, di schemi provati fino alla nausea in allenamento e colpi di genio imprevedibili. Borja Valero e Franck Ribery sono stati in grado di interpretare entrambi i ruoli. Professionisti integerrimi e poeti del pallone.

La Fiorentina li ha salutati con un misero “grazie” via social. Società che si entusiasma per le undici gru contemporaneamente al lavoro per il centro sportivo, ma incapace di “pesare” il valore dei giocatori se non in milioni di euro.

Questa Fiorentina a stelle e strisce avrà senza dubbio doti imprenditoriali a noi sconosciute, ma risulta arida e distante dal cuore dei tifosi. Sulla pagina Facebook della società ogni frase è tradotta in inglese. Manca invece un “interprete” dei sentimenti di una città. A Firenze il calcio è un po’ diverso dal soccer.