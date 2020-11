Un mistero da 16 milioni

Il poco utilizzo da parte del tecnico viola di Alfred Duncan continua ad essere un mistero. La Fiorentina a gennaio ha speso ben 16 milioni più bonus per il centrocampista preso dal Sassuolo, ma in questa stagione per adesso ha trovato pochissimo spazio. La linea mediana titolare della Fiorentina sembra essere sempre di più quella composta da Bonaventura, Amrabat e Castrovilli, ma questo non giustifica la rinuncia all’ex giocatore dei neroverdi, poiché, come ben si sa, ogni partita è una storia a parte. Nella scorsa stagione Duncan ha dimostrato un dinamismo convincente e anche una buona predisposizione ad accompagnare la manovra offensiva. Un dettaglio che alla Fiorentina farebbe comodo anche a gara in corso. Una sola volta titolare quest’anno, ovvero in casa contro il Torino, 8 minuti contro la Sampdoria e la gara di Coppa Italia con il Padova. Decisamente poche le sue apparizioni fino ad adesso, e che così non vanno a premiare l’investimento fatto dalla Fiorentina per prenderlo. Duncan deve soltanto saper sfruttare una prossima occasione per potersi così rilanciare nelle scelte tecniche e di conseguenza giocare con molta più frequenza.

0 0 vote Article Rating