Un modulo “nuovo” per uscire dalla crisi: il 4-2-3-1 è la soluzione giusta per Italiano?

Tanti lo bramano, altri pensano che la soluzione non sia quella. Ma Vincenzo Italiano le sta provando tutte (e tutti) per uscire dalla crisi. Nell’ultima partita contro l’Inter, il tecnico siciliano ha sperimentato, a partita in corso, una disposizione tattica diversa dal classico 4-3-3. Non è la prima che succede in stagione, visto che anche nella trasferta di Bergamo si era provato qualcosa di simile. Come allora, anche contro la squadra di Inzaghi è stato inserito Jovic alle spalle di Cabral, nel ruolo che forse più aggrada il serbo: fare il trequartista.

Il 4-2-3-1, quindi, diventa una possibile opzione per aumentare il carico offensivo, aggiungendo un attaccante al posto di una mezzala. Sabato sera, questo cambio di modulo aveva permesso di riacciuffare l’Inter, prima di cedere solamente per una sciaguratezza difensiva. Nel prossimo match europeo, Italiano potrebbe riproporre questa soluzione, soprattutto perché servirà una partita piena di gol per cercare di prendersi il primo posto nel girone. La domanda che sorge spontanea però è la seguente: siamo sicuri che sia un modulo praticabile sin dal primo minuto?

Scomporre il centrocampo, eliminando il regista e portando un trequartista o una seconda punta dietro al centravanti, potrebbe sbilanciare drasticamente gli equilibri di una formazione già fragile. Che la Fiorentina attuale non abbia più un playmaker di ruolo è certo, ma che si debba distruggere la metà campo per offrire una specie di 4-1-5 forse non è proprio l’ideale. D’altro canto, la sterilità offensiva è il problema principale della squadra. Allora conviene sacrificare un reparto di costruzione per portare più uomini nell’area avversaria?

Probabilmente sì. Ma i dubbi maggiori riguardano proprio il momento delle gare. Un conto è inserire un attaccante in più quando ci sono gol da recuperare; un altro è partire dall’inizio con una formazione che ha solo testa e coda, senza corpo centrale. Contro il Basaksehir, il 4-2-3-1 potrebbe funzionare per cercare di sbloccare subito il match e tentare la goleada. Ma in altre situazioni, porterebbe un inizio di partita scoppiettante oppure un aggravamento delle condizioni difensive di una squadra che contro le big spesso si ritrova già sotto dai primi minuti di gioco?