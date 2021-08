Un nome nuovo per l’attacco della Fiorentina: Burdisso e Pradè fiutano l’occasione in Ucraina

Non è un mistero che la Fiorentina sia in cerca di un esterno offensivo per completare il tridente con Vlahovic e Nico Gonzalez. In quest’ottica l’ultimo nome arriva dall’Ucraina, precisamente dalla Dinamo Kiev. Trattasi di Carlos De Pena, uruguaiano classe 1992 che secondo calciomercato.com sarebbe finito nel mirino di alcune squadre italiane tra cui anche quella viola.

Il contratto di De Pena scade il prossimo dicembre e la Dinamo Kiev, pur di non perderlo a zero visto lo scarso interesse del giocatore a rinnovare, si accontenterebbe di venderlo subito a prezzo ribassato. Tre/quattro milioni potrebbero bastare per portarlo a Firenze, e anche l’ingaggio non sarebbe particolarmente alto. Un’operazione che potrebbe somigliare in un certo senso a quella condotta per Nastasic, sebbene la strada da percorrere sia ancora lunga. Di sicuro, vista la provenienza del giocatore, Nicolas Burdisso potrà recitare un ruolo fondamentale nella trattativa.