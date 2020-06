Un nome sempre più concreto: la Fiorentina è davanti a tutti per il recordman di presenze con la Nazionale belga

Jan Vertonghen è un nome sempre più concreto per la Fiorentina. Stando a quanto riporta tuttomercatoweb.com, il difensore si svincolerà a fine stagione dal Tottenham, che non ha intenzione di rinnovargli il contratto. Occasione a parametro zero che Pradè non vuole lasciarsi sfuggire, e per la quale non vige neanche troppa concorrenza. Gli unici pericoli per la Fiorentina potrebbero arrivare dall’Inghilterra dove il giocatore, recordman di presenze con la Nazionale begla, gode ancora di vari estimatori. Ma ad oggi l’interesse più forte è quello viola.

