Per il regista marocchino della Fiorentina Sofyan Amrabat, contro il Napoli, sarà la diciannovesima presenza in stagione, ma soltanto la quinta gara da titolare, compresa la Coppa Italia, con i numeri stagionali che parlano di 544 minuti giocati in tutte le competizioni. Per lui sarà un nuovo banco di prova in una stagione fatta di alti e bassi.

Come scrive La Repubblica, dovrà coordinare la Fiorentina in fase di non possesso e giocare veloce per ribaltare l’azione quando i viola agiranno in ripartenza o terranno il pallino del gioco. Insomma per Amrabat in versione titolare se fino a questo momento gli avversari erano stati tutti impegni sulla carta soft, contro il Napoli ci sarà il primo vero crash test di una stagione in cui le gioie maggiori sono arrivate in Nazionale, con la qualificazione al mondiale.