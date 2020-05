Un nuovo centravanti per la Fiorentina e la decisione complicata che comporta

La Fiorentina avrà un nuovo centravanti per il prossimo campionato? La domanda è più che mai d’attualità visto il fatto che comunque la società ha già trattato calciatori importanti in questo ruolo. Primo tra tutti, ovviamente Andrea Belotti. Una scelta questa che ne comporta, inevitabilmente un’altra: di chi privarsi per affrontare la stagione?

C’è un fatto che non si può trascurare: tre centravanti nella rosa di una squadra che molto probabilmente dovrà solo affrontare campionato e Coppa Italia sono incompatibili. Ecco quindi che, in caso di arrivo di un bomber, uno tra Cutrone e Vlahovic dovrà dunque partire.

Cutrone è stato preso in prestito per 18 mesi dal Wolverhampton. Privarsi di lui significherebbe bocciarlo senza se e senza ma, in maniera definitiva. Vlahovic è uno che piace a tutti all’interno del club, tanto che il suo rinnovo contrattuale è già pronto da mesi (si aspetta solo l’arrivo di Commisso per chiudere gli ultimi dettagli e ratificarlo). Però mandarlo in prestito per una stagione potrebbe essere la soluzione, benché dolorosa, al rebus di cui sopra.

Di tempo ce n’è ancora per parlarne e riparlarne, non sui media, bensì all’interno della dirigenza. E siamo sicuri che questa sarà una riflessione importante da fare. Anche perché una squadra come la Fiorentina che punta all’Europa deve affidarsi ad una certezza davanti, ad uno che ti garantisce una bella dose di gol.