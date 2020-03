Un nuovo difensore per la Fiorentina: Un grande acquisto che possa arrivare a qualsiasi prezzo

Per larga parte, la Fiorentina del prossimo anno è già stata costruita dai dirigenti viola. Barone e Pradè hanno giocato in anticipo, bypassando il mercato principale, ovvero quel terreno in cui si confrontano, a suon di soldi e rilanci, tutti i club più importanti della Serie A, ma non solo. Manca però da completare un reparto fondamentale e delicatissimo: la difesa.

In questo senso, sul Corriere dello Sport-Stadio si legge che una grandissima parte del prossimo mercato estivo gigliato riguarderà l’individuazione e l’acquisto di un grande difensore centrale. Un giocatore che possa anche essere il primo costruttore dell’azione viola. Uno che possa arrivare a qualsiasi prezzo: un grande acquisto, insomma.