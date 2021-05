Un nuovo dirigente per la Fiorentina? Probabile, ma non sarà Accardi. Corsi: “Trovato accordo di tre anni con lui, vogliamo fare percorso insieme”

Un nuovo diesse per la Fiorentina che vada ad affiancare Pradè? Ipotesi sempre d’attualità in casa viola. Ma se innesto ci sarà, non sarà quello di Pietro Accardi. L’uomo mercato dell’Empoli è stato ‘blindato’ dal presidente degli azzurri, Fabrizio Corsi.

“Mi sono tolto un peso – ha detto Corsi – Abbiamo trovato un accordo di tre anni con lui. Sintomo che c’è voglia di fare un percorso”.

A questo punto, la candidatura di Roberto Goretti acquista ancora più forza.