Un nuovo nome per l’attacco della Fiorentina: Burdisso sonda il terreno per un giovane argentino

Un nuovo nome per l’attacco della Fiorentina. Secondo il portale argentino bocapasiontotal.com, i viola avrebbero messo gli occhi su Luis Vazquez. L’attaccante del Boca Juniors è un classe 2001 e in patria viene considerato un vero e proprio talento, sebbene quest’anno abbia collezionato solo 4 gol in 20 presenze.

L’Argentina e in generale il Sudamerica è un terreno nel quale la Fiorentina ha già pescato, e che rimane sempre di moda vista la presenza nello staff viola di Nicolas Burdisso. Vedremmo se in riva all’Arno arriverà un altro attaccante per la prossima stagione, e se nel caso si tratterà di Luis Vazquez.