Un nuovo nome per l’attacco viola: la Fiorentina punta il miglior marcatore della storia del Canada

C’è un nuovo nome per l’attacco della Fiorentina in vista del prossimo calciomercato. Si tratta di Cyle Larin, centravanti del Besiktas che ha da poco staccato il pass per i Mondiali con il suo Canada. Secondo il portale turco milligazete.com, Larin avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo presentatagli dal Besiktas, che prevedeva un contratto triennale da più di un milione e mezzo a stagione.

Non tanto una questione di soldi, quanto una voglia da parte di Larin di confrontarsi con realtà più importanti. L’attaccante classe 1995, miglior marcatore nella storia della Nazionale canadese, sarebbe entrato nel mirino della Fiorentina. I viola andrebbero a prendere un giocatore dal fisico molto potente capace di svariare nei vari ruoli dell’attacco. Tra l’altro, piccola curiosità, Larin era stato accostato al Lille nei giorni del passaggio di Ikonè alla Fiorentina.