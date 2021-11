Un nuovo terzino sinistro per la Fiorentina? C’è una nutrita concorrenza e una clausola rescissoria non banale

Ci sarebbe anche la Fiorentina sulle tracce di Guilherme Arana, terzino sinistro brasiliano in forza all’Atletico Mineiro. Secondo quanto riportato da O Tempo, il classe ’97 starebbe convincendo tutti al ritorno in Sud America dopo l’esperienza negativa in Europa: il giocatore, infatti, è passato anche dall’Atalanta senza lasciare buoni ricordi.

Oltre alla Fiorentina, su Arana ci sarebbero anche gli occhi di Porto, Benfica e Wolverhampton. Il giocatore, però, per il momento preferisce concentrarsi soltanto sul campo: “Ci penserò bene prima di tornare in Europa, nel caso in cui arrivassero delle offerte”. Secondo il portale brasiliano, all’interno del contratto del laterale mancino ci sarebbe una clausola rescissoria superiore ai trenta milioni di euro.