Un obiettivo del mercato estivo viola ammette: “Mi piacerebbe molto tornare in Italia, ho un bel ricordo”

In estate si era parlato di un possibile interessamento della Fiorentina per Franco Vazquez, ex giocatore del Palermo attualmente al Siviglia. Le voci di mercato erano arrivate quando sulla panchina viola c’era ancora Beppe Iachini, che Vazquez lo ha allenato proprio durante la sua avventura in rosanero. A TMW Spagna ha parlato lo stesso giocatore, ammettendo: “Il mio contratto con il Siviglia scadrà la prossima estate e vedremo cosa succederà. Mi piacerebbe molto tornare in Italia, dove ho grandi ricordi. Mi è sempre piaciuta la Serie A ed è un campionato conosco bene”. Che l’argentino sia sempre sul taccuino di Pradè anche dopo il cambio in panchina a Firenze?

