Un osservatore ‘speciale’ per Castrovilli oggi al Franchi

Secondo quanto scrive La Gazzetta dello Sport, oggi al Franchi a seguire Castrovilli un collaboratore di Roberto Mancini. Il centrocampista pugliese quasi certamente sarà convocato per le prossime amichevoli azzurre. Il gioiello della Fiorentina ha buone possibilità di partecipare ai prossimi Europei. Castrovilli ha voglia di bruciare le tappe. Il debutto in serie A, la nazionale, la prossima settimana un incrocio con l’Inter (uno dei club che lo sta corteggiando) per cercare di andare avanti in Coppa Italia. La Fiorentina coltiva ancora una piccola speranza di vivere una stagione da protagonista. Gaetano è un motore inesauribile. Ed è un artista del dribbling. Specialità nella quale è tra i primi del campionato per la gioia del suo maestro e amico Franck Ribery.