Un Paquetà da sistemare (alla Fiorentina?)

Un centrocampista in entrata e uno in uscita. Ed ecco che le cronache di mercato del Milan finiscono per intrecciarsi con quelle della Fiorentina. I rossoneri stanno cercando di portare a Milano il centrocampista del Benfica, Florentino Luis, una pista emersa già a gennaio. Parallelamente però devono anche sistemare altrove Lucas Paquetà. E quella di un approdo a Firenze del brasiliano resta una possibilità che alcuni media continuano a confermare con il passare dei giorni. Due operazioni importanti a livello economico, che vanno soppesate bene. Il presidente viola Commisso è pronto ad aprire i cordoni della borsa anche in estate, ma il gioco deve valere la candela.