Un parcheggio costosissimo e una variante molto… “lenta”: le insidie per lo stadio della Fiorentina ce l’ha anche Campi

Gli incontri preliminari tra Rocco Commisso e il sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, sono serviti probabilmente per parlare anche di tutto quanto servirebbe per predisporre i terreni all’edificazione di un possibile nuovo stadio della Fiorentina. Di questioni da risolvere ce ne sarebbero diverse però, secondo quanto scrive La Nazione, non tanto sull’acquisizione dei terreni lungo viale Allende, quanto su ciò che ne conseguirebbe. Il Pit (piano di indirizzo territoriale) della Toscana ad oggi prevede una destinazione “agricola o ambientale” per quella zona ed una variante urbanistica, che cambierebbe tale destinazione, richiederebbe tempi intorno ai due anni. In più tale variante dovrebbe fare i conti anche con la legge regionale 65/2014, che impone una Conferenza di copianificazione prima di poter pensare alla costruzione di grandi strutture commerciali (e molto vicino c’è già il centro commerciale de I Gigli…).

Infine i costi, considerata l’attuale assenza di trasporto pubblico ci sarebbe la necessità di un parcheggio da 15mila posti e per ogni posto auto si calcolano in media 30 mq (serve anche lo spazio per le manovre di parcheggio). Un posto auto in un parcheggio di superficie costa da 3.000 a 5.000 euro, quindi 7.500 posti (la metà di quelli necessari) possono costare fino a 37,5 milioni di euro. A questo problema forse, si potrebbe far fronte con l’allungamento della linea della tramvia, perché a quel punto il mezzo pubblico sarebbe presente, ma parliamo pur sempre di questioni ancora molto intricate, non così fast e certamente non poco onerose.