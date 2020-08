Un particolare della presentazione delle nuove maglie che non è sfuggito a molti

Come sottolinea questa mattina la Gazzetta dello Sport, a presentare quest’anno le nuove maglie della Fiorentina non c’era Federico Chiesa. Da testimonial hanno fatto invece Ribery, Kouame e Castrovilli. Non ci sono dunque ancora conferme sulla permanenza di Chiesa a Firenze, visto che lo scorso anno sia lui che Milenkovic avevano posato a New York per presentare la nuova divisa. Due assenza importanti che potrebbero voler dire qualcosa, o forse solo per evitare la monotonia…

