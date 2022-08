Un passo verso l’Europa e un bonus prezioso da giocarsi in Olanda

I primi 90’ del doppio confronto tra Fiorentina e Twente che vale l’Europa hanno certificato che la squadra di Vincenzo Italiano è in vantaggio su quella olandese. Giovedì prossimo, nella gara di ritorno, alla Viola andranno bene due risultati su tre: la strada per arrivare al sorteggio di Istanbul, però, è ancora lunga.

Il primo tempo giocato dalla Fiorentina, con Sottil on fire e finalmente concreto e decisivo, ha messo la partita sui binari giusti. Peccato per il gol subito nella ripresa, che ha rimesso in vita il Twente e dato speranza ai tanti tifosi ospiti presenti al Franchi. Ma la Viola ha un bonus importante da giocarsi in Olanda: certo, niente è stato deciso e tutto è ancora aperto, ma la Fiorentina parte sicuramente da una posizione di vantaggio.