Un patto anticrisi per evitare i pericoli della zona calda. Il ruolo di Commisso

Dieci punti in 10 giornate di campionato, la zona Conference (quella eventualmente da riconquistare a fine stagione), già a 11 lunghezze di distanza. E poi… poi quei 5 punti appena sopra il pacchetto di squadre che gravitano nella zona calda della classifica, quella dove si lotta per evitare la retrocessione in B. Questi i perfidi numeri che accompagnano l’inizio di stagione della Fiorentina.

Un patto anticrisi per evitare i pericoli, è quello che, secondo La Nazione, proporrà il tecnico viola, Vincenzo Italiano. Toccherà a lui il lavoro ‘sporco’ e complicato di far capire al gruppo che niente è perduto e che tutto è davvero e ancora possibile.

E un ruolo dovrebbe averlo anche Rocco Commisso che è ancora a Firenze: proprio come ha fatto la settimana scorsa, tornerà di nuovo a sedersi accanto all’allenatore per vivere con il suo tecnico un passaggio complicatissimo (sicuramente il più complicato) della sua avventura in terra toscana.