Un patto tra la Fiorentina e la tifoseria. Commisso ha già pronti 300 milioni per il nuovo stadio

Un patto per riportare la Fiorentina nell’elite del calcio dopo le ultime stagioni grigie vissute. Un fronte comune creato per eliminare divisioni e per combattere lentezze e burocrazia. E’ quello che si è venuto a configurare tra la proprietà e i tifosi viola, secondo Tuttosport.

Il presidente Rocco Commisso vuole costruire uno stadio, darlo alla squadra e alla gente e ha pronti subito 300 milioni di euro da investire per il progetto. E domani, quando scadrà il bando per la vendita dei terreni Mercafir, si legge ancora sul giornale citato, dovrebbe ritornare a parlare per dire la sua su questo argomento stadio che tanto è sentito in città.