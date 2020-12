Un penalty che più netto non si poteva, ma l’ammonizione per Locatelli non ci sta: Ecco il motivo. Un errore da matita blu su Biraghi

Fiorentina-Sassuolo gara valida per la 12esima Giornata di serie A è stata diretta da Paolo Valeri di Roma assistito da Tolfo e Rossi, La Penna in sala VAR.

Pronti via ed al 7′ prima ammonizione della gara ad Amrabat per un’entrata su Locatelli. Al 18′ nel giro di un minuto giallo per due del Sassuolo: Locatelli che fa blocco su Venuti e Berardi per un pestone a Biraghi; al 29′ altro giallo per Traore falloso su Amrabat. Al 33′ calcio di rigore per la Fiorentina, con Locatelli che atterra Ribery, un penalty netto che è anche il primo della stagione per i viola. Pezzella, da capitano, chiede il secondo cartellino per il giocatore del Sassuolo, giusta però la decisione dell’arbitro romano di non sanzionarlo ulteriormente, perché il fallo di Locatelli, benché nettissimo, è da considerarsi “onesto”. Pertanto non prevede in caso di assegnazione di rigore, l’ammonizione. Prima della pausa, giallo per Castrovilli al 42′ che ferma una ripartenza del Sassuolo, mentre del tutto inventato quello a Biraghi al minuto 45 che non tocca assolutamente Raspadori. Il tutto sotto gli occhi dell’assistente Rossi che non segnala nulla.

Nel secondo tempo, Valeri appare un po’ in confusione; al 61′ Toljan trattiene vistosamente Ribery, l’arbitro estrae un giustissimo giallo solo dopo le vibranti proteste dei gigliati. Prima della fine da segnalare solo il cartellino giallo al 92′ a Milenkovic per un intervento in ritardo su Djuricic.

Gara non brillante per l’arbitro Valeri, che in più di un’occasione appare superficiale nel prendere la decisione più opportuna. Da matita blu l’errore sull’ammonizione a Biraghi che in parte ha condizionato il secondo tempo del numero 3 viola.