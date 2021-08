Un percorso alla Castrovilli per Maleh? Anche Italiano può pescare la sua risorsa in Serie B

Il paragone viene fin troppo facile: stessa posizione di campo e stesso percorso, quello della B, alternato all’Under 21 azzurra. Anche l’età dei due è quasi la stessa: classe ’97 Castrovilli, classe ’98 Maleh, sono i due centrocampisti pescati negli ultimi due anni dalla Fiorentina, in sostanza dalla Serie B. Se per il pugliese campione d’Europa ci fu un prestito biennale alla Cremonese, l’italo-marocchino è stato invece acquistato a gennaio di quest’anno e lasciato a finire la stagione (molto bene) a Venezia.

Ieri Italiano ha preferito proprio Maleh ad un Castrovilli ancora un po’ in ritardo di condizione ma la sensazione è che per il mancino di spazio ce ne possa essere tanto, anche perché in quella zona di campo di opzioni ce ne sono due ai lati della regia e di rotazione ce ne sarà eccome. Montella con Castrovilli ebbe ragione e vinse di fatto la scommessa, un qualcosa che si augura di fare anche Italiano con Youssef Maleh.