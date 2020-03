Un piccolo sollievo per Cecchi Gori: revocato l’arresto e concessi i domiciliari all’ex patron della Fiorentina

Di una settimana fa la notizia dell’arresto dell’ex presidente della Fiorentina, Vittorio Cecchi Gori: l’ex produttore cinematografico era stato portato a Rebibbia dopo un ordine della Procura Generale della Corte d’Appello di Roma. E’ stata accolta però la richiesta degli arresti domiciliari da parte dei suoi avvocati, dopo l’imputazione per il crac Safin e quello relativo alla Fiorentina. Ad ora per altro Cecchi Gori è piantonato all’interno del Policlinico Gemelli per problemi di salute: una volta dimesso potrà recarsi nella propria abitazione, laddove scatteranno appunto gli arresti domicliari.