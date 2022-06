Un Pinamonti ancora in attesa della consacrazione definitiva e ben tre gol da farsi perdonare dalla Fiorentina VIDEO

Tra i candidati ad affiancare Cabral al centro dell’attacco viola c’è Andrea Pinamonti, forse uno dei più intriganti dal punto di vista delle prospettive ma giocatore anche di grande attualità, considerato l’ultimo campionato ad Empoli. Per lui la prima doppia cifra in A, con 13 reti, e la sensazione che possa progredire nelle prossime stagioni: la valutazione che ne fa l’Inter, proprietaria del cartellino però, è alta e già intorno ai 20 milioni di euro. Alla Fiorentina un giocatore di questa età e a questo livello di carriera, dove l’esplosione non è ancora arrivata, potrebbe far comodo eccome, anche solo per non doverselo trovare ancora da avversario visti i danni inflitti dal classe ’99. Pinamonti tra Primavera e Serie A ha segnato ben 3 volte alla squadra viola, prima nella finale scudetto del 2017, poi con la maglia del Frosinone nel novembre 2018 e quindi nella gara d’andata dell’ultimo campionato: