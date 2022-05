“Un plauso a Italiano per la stagione, ma i dubbi rimangono perché non si sa ancora cosa farà”

L’ex centrocampista della Fiorentina Antonio Di Gennaro, ha parlato a TMW Radio della partita che lunedì la squadra di Vincenzo Italiano affronterà contro la Roma. Queste le sue parole:

“Nonostante i passi falsi, la Fiorentina è ancora in corsa per l’Europa e questo significa che il campionato non è tutto da buttare, vanno trovati stimoli e motivazione. La maggior parte dei fiorentini, comunque, avrà apprezzato un campionato così impronosticabile all’inizio. Un plauso a Italiano, seppure qualche dubbio mi rimanga per il fatto che non si sappia ancora cosa farà”.