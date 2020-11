Un plotoncino di indisponibili. Ma Prandelli è fiducioso di riaverli col Milan

Un plotoncino di giocatori indisponibili. La Fiorentina si presenta in condizioni non propriamente ideali alla trasferta di Coppa Italia contro l’Udinese. Ribery, Bonaventura, Callejon e Venuti sono out per questa trasferta e, soprattutto là davanti, i viola sono in emergenza anche perché il francese e lo spagnolo sarebbero due giocatori titolari nello scacchiere ideale di Prandelli.

Le buone notizie arrivano però in vista del prossimo match di campionato perché “dovrebbero essere tutti disponibili per il Milan“. In sostanza il tecnico conta di ritrovarli tutt’e quattro per la gara di campionato a San Siro in programma domenica.