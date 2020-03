Un po’ Romagnoli e un po’ Chiellini: Dalle Mura il centrale del futuro. E il rinnovo con la Fiorentina è dietro l’angolo

Il prossimo contributo dal settore giovanile sta per planare definitivamente in prima squadra: si tratta di Christian Dalle Mura, perno dell’Under 17 viola e azzurra (titolare al Mondiale dello scorso ottobre) e ora di Under 19 e Primavera. Da inizio anno invece Beppe Iachini l’ha aggregato in pianta stabile al suo gruppo, iniziando a convocarlo dalla gara con la Juve dello scorso 2 febbraio. Parliamo di un centrale mancino, classe 2002, più fisico che tecnico ad ora, tanto da farlo paragonare a Chiellini o a Romagnoli, che però ha anche discrete doti con i piedi. Secondo Calciomercato.com, la Fiorentina lo vuole subito blindare, su indicazione diretta da parte di Rocco Commisso: la prossima estate sarà il momento per allungare il suo contratto, ad ora in scadenza al 2021.