Un poker di partite come indice di tranquillità per la stagione della Fiorentina. Poi la sosta, ma con una differenza

La trasferta contro il Venezia è stato anche il ritorno in campo della Fiorentina dopo la seconda pausa nazionali di questa stagione. All’appello ne manca ancora una per concludere l’anno solare 2021 ed è quella che comincerà dopo il turno che si concluderà domenica 7 novembre. Prima dello stop la squadra viola affronterà il Cagliari in casa, la Lazio in trasferta nel turno infrasettimanale, lo Spezia in casa e la Juventus allo Stadium.

Due partite sulla carta da tre punti, due partite contro le big. Tutto ipotetico, perché la squadra gigliata anche in questa stagione ha dimostrato di essere imprevedibile su qualsiasi campo e contro qualsiasi avversario. L’importante sarà raccimolare più punti possibili prima dello sprint finale che accompagnerà la Fiorentina dal 20 novembre fino alla fine del 2021, con otto partite in poco più di venti giorni.

Al rientro la buona notizia sarà che i problemi con i rientri di chi andrà in nazionale finalmente non ci saranno, con le rappresentative sudamericane che giocheranno a debita distanza temporale da quelle delle squadre di club. Adesso però la concentrazione dovrà essere su questo poker di partite, che ci diranno molto su quella che sarà la stagione della Fiorentina.