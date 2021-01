Un Prandelli consapevole della classifica e del mercato della Fiorentina: “No a scambi fra giocatori scontenti”

La Gazzetta dello Sport si concentra sulle parole di ieri del tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli. La sconfitta con la Lazio non ha lasciato scorie mentali. «Ho visto un’ottima Fiorentina. Abbiamo giocato da squadra senza paura», dice Prandelli. Quella contro il Cagliari è una sfida salvezza. Dobbiamo capirlo ed accettarlo, giocando di conseguenza. Meglio avere poche idee, ma chiare e ripetute con grandissima intensità». Al posto dello squalificato Castrovilli spazio a Jack Bonaventura. Ribery, reduce da una distorsione al ginocchio destro, è convocato. Ma sarà dura vederlo subito in campo. Ma niente Kouame accanto a Vlahovic «Solo l’Inter può permettersi due punte vere». Ci sarà uno tra Callejon ed Eysseric. Lirola è convocato ma è diretto a Marsiglia. «Di mercato non parlo, ma non voglio scambi fra giocatori scontenti di varie squadre».

