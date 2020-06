Un precedente davvero nefasto con l’arbitro di Fiorentina-Brescia. Ma almeno Vlahovic se lo ricorda con gioia…

La partita tra Fiorentina e Brescia sarà arbitrata dal signor Federico La Penna di Roma. C’è un solo precedente coi viola ed è veramente funesto, perché è la netta e clamorosa sconfitta patita a Cagliari il 10 novembre scorso. L’unica consolazione di quella gara, molto parziale, sono le prime reti realizzate in A da Vlahovic che rese il passivo un po’ meno pesante.

Il signor La Penna ha arbitrato 35 volte in A e lo score è: 16 vittorie casa, 8 pareggi, 11 vittorie in trasferta. In questa stagione è il terzo arbitro per numero di rigori concessi: sono 9 (6 casa, 3 trasferta). L’ultimo dei quali è stato quello fischiato a favore della Spal contro la Juventus, il 22 febbraio (bianconeri vittoriosi per 2-1 alla fine della gara).