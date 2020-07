Un candidato in meno per la panchina viola: non sarà Juric il nuovo allenatore della Fiorentina

Un pretendente in meno per la panchina della Fiorentina. E che pretendente, oseremmo dire, visto che stiamo parlando di Ivan Juric. Ad oggi, uno dei favoriti per raccogliere l’eredità di Beppe Iachini. Invece, secondo Sky Sport, l’allenatore ha scelto di rimanere a Verona anche nella prossima stagione. Torino e Fiorentina lo avevano cercato davvero, ma le parti non sono mai state vicine. La società viola, in particolare, aveva pressato tantissimo ma Juric non ha tentennato. Nei suoi pensieri c’è solo Verona, e un contratto fino a giugno 2022 pronto per essere firmato. Di conseguenza, non sarà lui l’allenatore della Fiorentina per la prossima stagione.

