Un progetto di crescita sportiva che passa anche dalla Champions. Commisso intenzionato a dare un segnale forte fin da questo gennaio

Un progetto di crescita sportiva che possa portare la Fiorentina a lottare ogni anno per i primi sette posti della Serie A e a raggiungere le soglie della Champions. Questo è il disegno di costante crescita che c’è nei piani della società viola, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio.

Nonostante un avvio di stagione con il freno a mano tirato la squadra viola sembra pronta a dare la svolta alla sua annata già a partire dal mercato di gennaio, dove Rocco Commisso è intenzionato a dare un segnale forte, si legge sempre sul quotidiano sportivo, e a rilanciare con innesti mirati le ambizioni della formazione di Italiano.

Per aumentare il fatturato e diventare competitivi, non esistono solo i progetti legati al mattone ma anche alzare il livello degli obiettivi sportivi, il tutto per aumentare l’appeal del club viola dentro e fuori i confini italiani.